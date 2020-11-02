МЦК будет работать в режиме выходного дня 4 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московское центральное кольцо будет работать по режиму выходного в среду, 4 ноября.
В День народного единства с 12:30 и до 18:00 "Ласточки" на МЦК будут ходить каждые 4 минуты, все остальное время – каждые 8 минут.
Ранее стало известно, что 4 ноября автомобилисты Москвы смогут оставить свою машину на платных парковках города безвозмездно. Парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме без изменений.
Также в праздничный день москвичей ждет теплая погода без осадков. В столичном регионе температура может подняться до 10 градусов тепла.
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