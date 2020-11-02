Кремль отменил торжественный прием по случаю Дня народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Кремле в этом году не будет приема по случаю Дня народного единства, однако ряд мероприятий в рамках праздника у Владимира Путина состоится. Об этом сообщил Дмитрий Песков.
"Сейчас не время для таких массовых мероприятий. Но тем не менее ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится", – приводит слова пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.
Ранее сообщалось, что массовых мероприятий в честь праздника 4 ноября не будет из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По этой же причине в этом году не состоится марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Праздничный день за 4 ноября закреплен официально на уровне Трудового кодекса РФ. В документе указано, что выходной не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам на окладе.
Почти половина россиян относится ко Дню народного единства как к обычному выходному. Такие данные приводит сервис поиска работы SuperJob. При этом 9% респондентов заявили, что не считают 4 ноября праздником.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: