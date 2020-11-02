Кремль отменил торжественный прием по случаю Дня народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле в этом году не будет приема по случаю Дня народного единства, однако ряд мероприятий в рамках праздника у Владимира Путина состоится. Об этом сообщил Дмитрий Песков.



"Сейчас не время для таких массовых мероприятий. Но тем не менее ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится", – приводит слова пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Ранее сообщалось, что массовых мероприятий в честь праздника 4 ноября не будет из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По этой же причине в этом году не состоится марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Праздничный день за 4 ноября закреплен официально на уровне Трудового кодекса РФ. В документе указано, что выходной не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам на окладе.

Почти половина россиян относится ко Дню народного единства как к обычному выходному. Такие данные приводит сервис поиска работы SuperJob. При этом 9% респондентов заявили, что не считают 4 ноября праздником.

