Теплая погода ожидает москвичей в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплая погода ждет москвичей в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Специалист отметила, что температура может подняться до 10 градусов тепла.

"У нас ожидается погода без осадков", – отметила Позднякова.

Также эксперт добавила, что ночью тоже будет довольно тепло – до 6 градусов выше нуля.

Ранее стало известно, что октябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Установившаяся в прошлом месяце погода смогла даже побить рекорд 1967 года.