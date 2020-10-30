Парковка в столице будет бесплатной 4 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В День народного единства парковка в столице будет бесплатной. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

В ведомстве рассказали, что 4 ноября оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами при этом продолжат работать по действующим тарифам.

Ранее в Роструде напомнили о сокращенной рабочей неделе в связи с празднованием в России Дня народного единства. Рабочими днями будут только 2–3 и 5–6 ноября. При этом 3 ноября является предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на один час.

В преддверии праздника сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы понять отношение россиян к Дню народного единства. Оказалось, что почти половина россиян относится к празднику как к обычному выходному. При этом 9% респондентов заявили, что не считают 4 ноября праздником.

Чуть меньше 20% граждан воспринимают этот день как официальный праздник, для 12% респондентов – это обычный рабочий день. Некоторые участники опроса назвали День народного единства личным праздником.