В Роструде рассказали о работе россиян на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роструд напомнил о предстоящей сокращенной рабочей неделе из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщает ТАСС.

"Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем", – заявили в пресс-службе ведомства.

В Роструде рассказали, что рабочими днями будут только 2-3 и 5-6 ноября. При этом 3 ноября является предпраздничным днем, то есть продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на один час.

Следующая сокращенная рабочая неделя в России будет только в конце декабря. 31 число выпадает на четверг, поэтому граждане страны смогут работать на час меньше.

Ранее стало известно, что почти половина россиян относится ко Дню народного единства как к обычному выходному. Такие данные приводит сервис поиска работы SuperJob. При этом 9% респондентов заявили, что не считают 4 ноября праздником.

