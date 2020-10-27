Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиянам напомнили о последнем нерабочем праздничном дне 2020 года. В среду, 4 ноября, страна отметит День народного единства.

Праздничный день за 4 ноября закреплен официально на уровне Трудового кодекса РФ. В документе указано, что выходной не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам на окладе.

Кроме того, во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на один час. Такая норма также закреплена в российском ТК.

Ранее стало известно, что почти половина россиян относится ко Дню народного единства как к обычному выходному. Такие данные приводит сервис поиска работы SuperJob. При этом 9% респондентов заявили, что не считают 4 ноября праздником.

