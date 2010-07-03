Эксперты рассказали, кому положено отдыхать 4 ноября

В Роструде напомнили о сокращенной рабочей неделе в связи с празднованием в России Дня народного единства. Выясняем, кому положено отдыхать 4 ноября и куда жаловаться, если работодатель не дает законный выходной.



Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"

Отдыхать – не работать

В Роструде напомнили о выходном на следующей неделе в честь Дня народного единства. Рабочими днями будут только 2-3 и 5-6 ноября. Праздничный день, который выпадает на среду, 4 ноября, – выходной. При этом 3 ноября является предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на один час.

Очередные официальные выходные дни ожидают россиян только в следующем году. Новогодние праздники в 2021 году продлятся 10 дней – с 1 по 10 января. 31 декабря выпадает на четверг, поэтому граждане страны смогут работать на час меньше.



Кто сможет отдохнуть 4 ноября?

Эксперт по трудовому праву Ольга Петрова рассказала Москве 24, что государственные праздники являются для всех категорий работников выходным днем. Однако, по ее словам, работодатель может привлекать сотрудников к выполнению трудовых обязанностей, если работник согласится с этим.

"Есть должности и виды работ, где привлекать даже в праздники работодатель может. В связи с особенностью производственного процесса и согласия работника привлечение к работе в праздничный день допускается. Тогда оплата производится по двойной ставке либо дается дополнительный выходной", – пояснила она.





Ольга Петрова эксперт по трудовому праву Если возникла крайняя производственная необходимость и работник согласен, а работодатель издал приказ, в котором указывается основание выхода работника, то это возможно.

Петрова добавила, что для сотрудников, работающих в удаленном формате, действуют те же самые правила.



Правительство утвердило выходные дни в 2021 году

Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Москвой 24 добавила, что существуют перечни случаев, когда работодатель вправе не требовать согласия от сотрудника.

"Но эти случаи связаны с предотвращением катастроф и их последствий, то есть такие вещи, которые случаются крайне редко", – пояснила она.





Валентина Яковлева юрист по трудовому праву Даже текущая пандемия не является основанием для привлечения работника без его согласия.

Причем выбрать – получать повышенный оклад или дополнительный выходной – может сам работник, а не работодатель, добавила Яковлева.

"Если работник не пишет заявление о дополнительном отпуске, то работодатель автоматически должен начислять оплату в двойном размере. Причем оплачиваются фактически отработанные часы: привлекли на три часа, значит, это время оплачивается в повышенном размере", – подчеркнула юрист.

Собеседница Москвы 24 отметила, что в случае если работодатель нарушает права работника, то лучше обращаться сразу в суд, а не в трудовую инспекцию. По ее словам, инспекция не рассматривает индивидуальные споры, только проверяет законность.