Эксперт рассказал, как законно получить выходной 31 декабря 2020 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет выходным. Ранее уже неоднократно звучали предложения, чтобы в канун Нового года россияне отдыхали всегда. Рассказываем, возможно ли это и как получить выходной 31 декабря текущего года.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Раскидали дни

Сделать 31 декабря выходным в 2021 году удалось за счет грядущих январских праздников. В этот раз страна уйдет на новогодние каникулы с 1 по 10 января, при этом 2-е и 3-е выпадают на субботу и воскресенье.

"Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря", – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Всего в наступающем году россиян ждут семь праздничных периодов. Кроме новогодних каникул, выходные наступят с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

Дискуссия вокруг 31 декабря не утихает уже несколько лет подряд. После того как премьер-министр утвердил последний день 2021 года нерабочим, член социального комитета Совфеда Сергей Леонов заявил, что готовит обращение к Михаилу Мишустину с предложением сделать выходным 31 декабря текущего года.





Сергей Леонов член социального комитета Совфеда В будущем хотелось бы, чтобы последний день в году всегда был выходным.

Ранее с аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек старается подготовиться к праздничному столу. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику", – сказала она.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Давно пора?

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 напомнил, что фракция ЛДПР, замруководителя которой он является, ранее уже вносила в парламент законопроект о наделении 31 декабря статусом выходного дня на постоянной основе. Но тогда он был отклонен.

"Мы предложили законодательно закрепить такую обязанность правительства, чтобы раз и навсегда всем было понятно, что это выходной. При этом соблюдается баланс рабочих и нерабочих дней. Исходя из потребностей граждан и здравого смысла, очевидно, что это было бы правильно сделать", – говорит Нилов.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Законопроект фракции ЛДПР должны рассмотреть в Госдуме на будущей неделе. Мы надеемся, что будет проявлена политическая воля и этот вопрос наконец решится. Если даже не путем принятия закона, то путем внесения изменений в нормативно-правовой акт правительства, который регулирует переносы в этом году.

В свою очередь, эксперт по трудовому праву Ольга Петрова рассказала Москве 24 о существующих законных способах, как работник может сделать 31 декабря выходным лично для себя уже в этом году.

"Если этот день не стоит в заранее утвержденном графике, каждый имеет право подать заявление на внеплановый оплачиваемый отпуск. Кроме того, можно попросить о неоплачиваемом отпуске за свой счет. При этом сам работодатель в конкретной организации имеет право объявить 31 декабря нерабочим. Многие компании этим пользуются", – сказала Петрова.

Эксперт добавила, что в случае с внеплановым или неоплачиваемым отпуском заявление подписывается только на усмотрение работодателя.





Камзин Никита