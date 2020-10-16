Совфед предложил сделать 31 декабря 2020 года выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов рассказал о подготовке обращения к Михаилу Мишустину с предложением сделать 31 декабря выходным уже в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Леонов отметил, что решение о выходе сотрудников на работу 31 декабря должен принимать работодатель, если это касается коммерческих структур. По словам представителя Совфеда, госструктуры должны продолжать работу, поэтому есть возможность только сократить продолжительность рабочего дня.
Леонов хорошо относится к тому, что в следующем году 31 декабря станет выходным. Он подчеркнул, что ЛДПР уже предлагала проект о наделении 31 декабря статусом выходного дня. Тогда Госдума не приняла его.
"Мы видим, что правительство идет навстречу людям и нашей инициативе. В будущем хотелось бы, чтобы последний день в году всегда был выходным", – заключил Леонов.
Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. 31 декабря в будущем году россияне будут отдыхать. Это связано с тем, что 2 и 3 января 2021 выпадают на выходные дни.
31 декабря будет выходным днем в 2021 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: