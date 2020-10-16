Совфед предложил сделать 31 декабря 2020 года выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов рассказал о подготовке обращения к Михаилу Мишустину с предложением сделать 31 декабря выходным уже в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Леонов отметил, что решение о выходе сотрудников на работу 31 декабря должен принимать работодатель, если это касается коммерческих структур. По словам представителя Совфеда, госструктуры должны продолжать работу, поэтому есть возможность только сократить продолжительность рабочего дня.

Леонов хорошо относится к тому, что в следующем году 31 декабря станет выходным. Он подчеркнул, что ЛДПР уже предлагала проект о наделении 31 декабря статусом выходного дня. Тогда Госдума не приняла его.

"Мы видим, что правительство идет навстречу людям и нашей инициативе. В будущем хотелось бы, чтобы последний день в году всегда был выходным", – заключил Леонов.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. 31 декабря в будущем году россияне будут отдыхать. Это связано с тем, что 2 и 3 января 2021 выпадают на выходные дни.