Несколько исторических объектов в центре столицы будут закрыты для посещения 4 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько исторических объектов в центре столицы будут недоступны для посетителей в День народного единства, 4 ноября. Речь идет о Кремле, Мавзолее Ленина и некрополе у Кремлевской стены. Об этом сообщил Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

Ограничения связаны с проведением государственных мероприятий в честь праздника, говорится в сообщении.

При этом попасть в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд" можно будет через Боровицкий проход.

Ранее стало известно, что восьмая культурно-образовательная акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 3 и 4 ноября. В связи с эпидемиологической обстановкой в городе департамент культуры столицы будет проводить акцию в формате онлайн как праздник постепенного возрождения столичной культуры и искусства.

