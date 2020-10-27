Кинофестиваль "Лучезарный Ангел" состоится на площадке кинотеатра "Поклонка"

Фото: victorymuseum.ru
Международный благотворительный фестиваль "Лучезарный Ангел" будет открыт в Музее Победы 1 ноября, сообщил информационный центр культурного учреждения.
Отмечается, что мероприятие пройдет как в очном, так и в дистанционном формате. Для тех, кто не сможет приехать из-за ситуации с коронавирусом, будет организована трансляция мероприятия.
Показы пройдут на площадках кинотеатра "Поклонка". Фестиваль приурочили сразу к нескольким датам: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год памяти и славы в России, 100-летие со дня рождения режиссера Сергея Бондарчука и режиссера-аниматора Леонида Шварцмана.
Сообщается, что на мероприятие заявлено 360 фильмов из 22 стран. Для участия в программах было задействовано 153 киноленты, в конкурсную программу вошли 82 картины. Они будут представлены в четырех номинациях: анимация, короткометражное кино, документальное кино, полнометражное игровое кино. 46 фильмов войдут во внеконкурсную программу. 33 киноленты являются дебютными.
В рамках ретроспективного показа зрители фестиваля увидят 25 фильмов. Сообщается, что на мероприятии будут продемонстрированы такие фильмы, как "Доктор Лиза", "Блокадный дневник", "Теплая звезда", а также анимационная картина "Он не может жить без космоса". Также на мероприятии покажут еще документальные и игровые короткометражные фильмы.
Помимо этого, на площадке "Лучезарного Ангела" состоятся творческие встречи с Владимиром Хотиненко, Иваном Охлобыстиным и Натальей Бондарчук. В несколько жюри войдут такие деятели культуры, как Дмитрий Харатьян, Мария Ахвледиани и Наталия Орлова. Кроме того, в рамках фестиваля будет организовано детское жюри, которое будет выбирать мультфильмы. Его возглавит заслуженный учитель РФ, педагог Ольга Нересова.
Вход на мероприятие будет организован по бесплатным пригласительным билетам. Кроме того, для посетителей будут действовать льготные цены на билеты в Музей Победы. Мероприятие пройдет с соблюдением всех правил санитарной безопасности.
28 октября в Москве состоится пресс-конференция, посвященная футбольно-музыкальному фестивалю "Арт-футбол 2020". На ней расскажут о программе фестиваля и его участниках. На пресс-конференции будут присутствовать известные деятели культуры и спорта.
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