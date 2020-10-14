Международный инклюзивный фестиваль открылся в ГМИИ имени Пушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

IV Международный инклюзивный фестиваль стартовал в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, сообщает Агентство "Москва".

Директор учреждения Марина Лошак во время открытия мероприятия заявила, что человек – особенный герой этого фестиваля. В связи с этим она выразила радость, что он собирает "самых разных людей".

"И, как и прежде, я живу с ощущением, что мы все особенные, что других вообще нет. Но так случилось, что кому-то из нас, возможно, сложнее живется в этом мире, тяжелее приспособиться к нему. Зато есть возможность продемонстрировать что-то такое, что очень важно всем увидеть", – подчеркнула Лошак.

Она добавила, что в 2020 году фестиваль будет иметь собственную программу. Директор ГМИИ отметила, что данное мероприятие должно подчеркивать важность и необходимость коммуникации, "ощущения друг друга рядом".

"Нынешний наш фестиваль не похож на прежние. У него своя программа, неслучайно существующая", – сказала Лошак.

Ранее стало известно, что Московский фестиваль прессы состоится с 15 по 17 октября в онлайн-формате. В программу мероприятия войдут паблик-токи, встречи с писателями и общественные квесты.