В Москве открылся молодежный онлайн-форум "Наследие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в формате онлайн стартовал молодежный форум "Наследние". Его участниками станут около сотни студентов 10 ведущих вузов Москвы, среди которых МГУ имени М. В. Ломоносова, РАНХиГС при Президенте РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и другие. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Организатором мероприятия стал департамент культурного наследия города Москвы, партнером – Московский архитектурный институт. Форум предусматривает разработку проектов реставрации и включения в жизнь города ансамбля казенного винного склада на Самокатной улице. В настоящее время ансамбль представляет собой 10 построек, которые признаны объектами культурного наследия.

Работа студентов продлится полтора месяца. В ходе форума их поделят на шесть команд, в каждой из которых будут реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы и менеджеры.

Глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что "Наследние" проходит уже в третий раз.

"Для безопасности участников было решено выбрать онлайн-формат. Однако это не значит, что работа будет менее масштабной и интересной. Мы подготовили множество новых мероприятий и лекций, а также подключаем к форуму еще больше регионов", – поделился Емельянов.

Программа форума включает в себя работу в командах, виртуальные лекции, мастер-классы и консультации экспертов в области архитектуры, реставрации, урбанистики, истории, экономики, права, управления и социологии.

24 и 25 ноября пройдет деловая программа форума, участниками которой станут представители профессионального сообщества, органов власти и СМИ. Позднее откроется электронная регистрация на мероприятие – посетить его в качестве слушателя сможет каждый.

В состав жюри войдет руководство и профессорский состав вузов-участников и эксперты, под председательством главы Мосгорнаследия.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет фестиваль "Таврида Арт Moscow".

На мероприятии, которое состоится с 21 по 26 октября, соберутся участники форума со всех регионов страны, резиденты арт-кластера, молодые деятели культуры и искусства, представители компаний – лидеров в сфере креативных индустрий, а также команды арт-резиденций.

