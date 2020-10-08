Наталья Сергунина анонсировала конкурс для киберспортивных стартапов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прием заявок на участие в конкурсе для киберспортивных стартапов Game Innovators продлится до 30 октября, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, это уникальный проект для российского киберспортивного рынка.

"Мы запускаем его вместе с крупными технологичными компаниями. Для талантливых и целеустремленных участников он может стать отправной точкой в карьере. Приглашаем дизайнеров и разработчиков игр показать свое мастерство и поделиться своим взглядом на будущее киберспорта", – подчеркнула она.

В финал конкурса выйдут 20 команд, выбранных экспертами. Они представят свои стартапы перед потенциальным байерами и инвесторами, в дальнейшем смогут рассчитывать на помощь в масштабировании бизнеса, а также на образовательную и консультационную поддержку.​

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч учащихся из 340 московских школ приняли участие в киберспортивных соревнованиях Московского центра "Патриот. Спорт" в прошлом учебном году.

Состоялось девять мероприятий, в том числе турниры в рамках форума "Город образования", "Киберкадеты", соревнование по танцевальному симулятору Just Dance, серия мини-чемпионатов "Каникулы в Сети" и другие.

Победителями чемпионатов стали 211 человек, призовые места достались 390. Большинство участников – ученики 7–11-х классов. Онлайн-трансляции мероприятий посмотрели более 3,5 миллиона зрителей.