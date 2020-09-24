Более 20 тысяч школьников поучаствовали в киберспортивных турнирах за год

07:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 20 тысяч учащихся из 340 московских школ приняли участие в киберспортивных соревнованиях Московского центра "Патриот. Спорт" в прошлом учебном году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Состоялось девять мероприятий, в том числе турниры в рамках форума "Город образования", "Киберкадеты", соревнование по танцевальному симулятору Just Dance, серия мини-чемпионатов "Каникулы в сети" и другие.
Школьники состязались в турнирах по Dota 2, League of Legends, Hearthstone, "Калибр", FIFA и World of Tanks. В рамках турниров "Каникулы в сети" состоялись соревнования в War Thunder, Mobile Legends, World of Tanks Blitz и Brawl Stars.
Победителями чемпионатов стали 211 человек, призовые места достались 390. Больше всего финалистов среди учащихся школы № 1502 "Энергия", школ № 2097 и 1212. Хорошие результаты показали ученики из школ № 1474, 947, 171, 444 и образовательного комплекса "Юго-Запад".
Большинство участников – ученики 7–11-х классов. Онлайн-трансляции мероприятий посмотрели более 3,5 миллиона зрителей. Самым массовым турниром оказался проект "Киберкадеты" – он собрал около 5,5 тысячи участников. Наиболее популярными компьютерными играми стали World of Tanks, Dota 2 и "Калибр".
Лидерам киберспортивных соревнований Московского центра "Патриот. Спорт" вручили специальные кубки, медали и профессиональный игровой набор.
В июне в рамках проекта "Московский киберспорт" открылась первая шахматная онлайн-студия. Открытие ознаменовалось выставочным матчем между главой департамента спорта Алексеем Кондаранцевым и гроссмейстером Сергеем Карякиным.
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