Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первая шахматная онлайн-студия открылась в Москве в рамках столичного проекта "Московский киберспорт". Об этом сообщил Москомспорт в своем аккаунте в Instagram.

Открытие ознаменовалось выставочным матчем между главой ведомства Алексеем Кондаранцевым и гроссмейстером Сергеем Карякиным. Перед игрой руководитель департамента ответил на несколько вопросов ведущей по поводу своих навыков игры в шахматы.

Встреча проводилась в блиц-формате. Карякин играл вслепую. Матч завершился ничейным результатом.

Ранее Кондаранцев принял участие в итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ. Он отметил слаженную работу департамента и рассказал о разработанных онлайн-проектах по фитнес-тренировкам в домашних условиях. Кроме того, он рассказал о проекте "Московский киберспорт".