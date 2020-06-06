Глава департамента спорта Москвы выступил на итоговом заседании коллегии Минспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев выступил на итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта города.
В мероприятия приняли участие члены Общественного совета при Минспорта РФ, представители общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта. В ходе заседания были подведены итоги прошлого года и определены задачи на 2020 год.
"Кондаранцев в своем выступлении обратил внимание коллег на необходимость совершенствования методики подсчета, систематически занимающихся спортом, используя передовые цифровые технологии", – говорится в сообщении.
Он также заявил, что Москомспорт готов предоставить свои наработки в сфере возведения современных некапитальных спортивных объектов.
Руководитель департамента в ходе заседания отметил слаженную работу департамента. В частности, он обратил внимание коллег на разработанные онлайн-проекты с WorldClass, OKKO и Яндекс.Эфиром по фитнес-тренировкам в домашних условиях. Кроме того, речь шла о проекте "Московский киберспорт".
В завершении встречи Кондаранцев рассказал, что Москомспорт сейчас работает над Единым календарем мероприятий на осенне-зимний период текущего года.
Накануне помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что заседание Совета при президенте России по физической культуре и спорту планируется провести осенью – в сентябре или октябре. По словам Левитина, сроки будут зависеть от ситуации с коронавирусом.
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