Глава департамента спорта Москвы выступил на итоговом заседании коллегии Минспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев выступил на итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта города.

В мероприятия приняли участие члены Общественного совета при Минспорта РФ, представители общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта. В ходе заседания были подведены итоги прошлого года и определены задачи на 2020 год.

"Кондаранцев в своем выступлении обратил внимание коллег на необходимость совершенствования методики подсчета, систематически занимающихся спортом, используя передовые цифровые технологии", – говорится в сообщении.

Он также заявил, что Москомспорт готов предоставить свои наработки в сфере возведения современных некапитальных спортивных объектов.

Руководитель департамента в ходе заседания отметил слаженную работу департамента. В частности, он обратил внимание коллег на разработанные онлайн-проекты с WorldClass, OKKO и Яндекс.Эфиром по фитнес-тренировкам в домашних условиях. Кроме того, речь шла о проекте "Московский киберспорт".

В завершении встречи Кондаранцев рассказал, что Москомспорт сейчас работает над Единым календарем мероприятий на осенне-зимний период текущего года.

Накануне помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что заседание Совета при президенте России по физической культуре и спорту планируется провести осенью – в сентябре или октябре. По словам Левитина, сроки будут зависеть от ситуации с коронавирусом.