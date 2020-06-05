Заседание Совета по спорту запланировано на осень

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Заседание Совета при президенте России по физической культуре и спорту планируется провести осенью, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Оно ожидается в конце сентября – начале октября в Екатеринбурге, сообщает News.ru. По словам Левитина, сроки будут зависеть от ситуации с коронавирусом.

Совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта – совещательный орган, созданный в целях обеспечения взаимодействия между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов страны, органами местного самоуправления, общественными объединениями, физкультурно-спортивными объединениями и другими организациями при рассмотрении вопросов по реализации политики в области физкультуры и спорта, спорта высших достижений, а также подготовки, проведения спортивных мероприятий.

До 30 июня министерство спорта представит проект стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года. Общественные обсуждения проекта "Стратегия-2030" проходили с 11 апреля по 15 мая. В Минспорт поступило более 650 обращений с предложениями по включению в "Стратегию-2030" различных задач, мероприятий и показателей.

Министр спорта Олег Матыцин предложил задуматься о внебюджетном финансировании в спортивной отрасли. По его словам, одним из вариантов может стать создание органа для консолидации деятельности по привлечению внебюджетных источников финансирования.