РПЛ опубликовала календарь чемпионата России по футболу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей оставшихся туров чемпионата России по футболу. Сезон возобновится 19 июня. В этот день в рамках 23-го тура сыграют "Крылья Советов" и "Ахмат" (18:00), а также "Сочи" и "Ростов" (20:00).

20 июня будут сыграны три матча: "Урал" – "Рубин" (14:00), "Арсенал" – "Спартак" (16:30) и ЦСКА – "Зенит" (19:00). 21 июня состоятся игры "Уфа" – "Тамбов" (15:00), "Локомотив" – "Оренбург" (17:30) и "Краснодар" – "Динамо" (20:00).

Завершится сезон 22 июля. Тогда все матчи будут сыграны в одно время – 19:00.

Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест.

Министр спорт РФ Олег Матыцин сообщил, что футбольные болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках. Он отметил, что обеспечение безопасности спортсменов, тренеров и болельщиков является исключительно важной задачей.

Российские футбольные турниры всех уровней были остановлены из-за пандемии коронавируса. Сезон уже официально решили завершить в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).