Мэр Мюнхена запретил "Баварии" праздновать чемпионство

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Мэр Мюнхена Дитер Рейтер запретил "Баварии" проводить традиционное празднование в случае победы в Бундеслиге. Это связано с угрозой распространения коронавируса, сообщает "Газета.ру".

Таким образом, футбольный клуб рискует впервые в истории не отпраздновать чемпионский титул.

По итогам 28-ми туров "Бавария" с 64 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, имея отрыв в семь очков. В последнем матче мюнхенсы обыграли своего главного конкурента – дортмундскую "Боруссию" (1:0).

Ранее "Боруссия" из Менхенгладбаха установила 12 тысяч картонных "фанатов" на своем стадионе "Боруссия Парк".Фанатская организация "жеребцов" создала акцию "Будь там, несмотря ни на что".