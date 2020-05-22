Немецкий футбольный клуб установил 12 тысяч "фанатов" из картона на стадионе

08:27
Фото: twitter.com/FourTripleTwo1
Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Менхенгладбаха установила 12 тысяч картонных "фанатов" на своем стадионе "Боруссия Парк", передает express.de.
Фанатская организация "жеребцов" создала акцию "Будь там, несмотря ни на что". В ее рамках болельщикам предложили установить на трибуне картонный манекен, имитирующий их присутствие на футбольном поле. Стоимость услуги составила 19 евро. По меньшей мере, 4 евро от каждой продажи пойдут на благотворительность.
Организаторы рассчитывали на получение 1-2 тысячи заказов. Однако в настоящий момент таким образом отметить свое присутствие на футбольном матче пожелали уже более 20 тысяч человек. Установка картонных "фанатов" в настоящий момент продолжается.
Акция была запущена в преддверие встречи менхенгладбахской "Боруссии" с "Байером" в рамках 27 тура чемпионата Германии. Бундеслига возобновилась 16 мая. В связи с угрозой распространения коронавируса при проведении матчей соблюдаются строгие меры санитарной безопасности, а матчи проходят без зрителей.
Ранее заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза по развитию Максим Митрофанов сообщил, что следующий сезон чемпионата России начнется 2 или 5 августа. Нынешний розыгрыш первенства будет возобновлен 21 июня.
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
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