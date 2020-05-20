Чемпионат Коста-Рики по футболу возобновился первым среди стран Америки

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Чемпионат Коста-Рики по футболу возобновился 19 мая, сообщает News.ru.

Матчи национального первенства проходят без зрителей. С целью обеспечения социальной дистанции между запасными игроками они располагаются на пустых трибунах.

Кроме того, во время матча команда может сделать до пяти замен в соответствии с рекомендациями ФИФА. Также футболисты не могут прикасаться друг к другу во время празднования забитого мяча.

Таким образом, первенство Коста-Рики стало первым футбольным чемпионатом среди стран Северной и Южной Америки, который перезапустили после приостановки в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что чемпионат России по футболу планируют возобновить 21 июня. Такое решение было принято в ходе заседания исполкома Российского футбольного союза.