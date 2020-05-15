Матчи РПЛ до конца сезона пройдут без зрителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чемпионат России по футболу до конца сезона будет проходить без зрителей. Об этом сообщается на сайте Тинькофф Российской премьер-лиги.

"К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены: болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально", – заявил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

Он подчеркнул, что им предстоит выполнить большую работу по подготовке и проведению матчей в непростых для всех условиях. При этом Прядкин заверил, что они обеспечат максимальную безопасность для всех участников соревнований.

Структура календаря возобновляемого сезона предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля. Финал состоится 25 июля. Изначально окончание розыгрыша было запланировано на 13 мая в Екатеринбурге.

"В структуре календаря фиксируется один день для проведения тура. В расписании матчей один тур может проходить в течение трех-четырех дней. Подробное расписание матчей по игровым дням будет опубликовано позднее", – говорится в сообщении.

Российские футбольные турниры всех уровней были остановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Сезон уже официально решили завершить в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) – на втором и третьем уровнях российской футбольной иерархии соответственно.

