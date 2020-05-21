Тренер Кириченко объяснил, кто был заинтересован в возобновлении сезона РПЛ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал, кто больше всего был заинтересован в возобновлении сезона российского чемпионата по футболу, передает RT.
Он отметил, что наибольшую выгоду от доигровки национального первенства получат клубы, которые борются за выход в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Кириченко сказал, что не все команды, которые вовлечены в эту борьбу, довольны теми местами, которые они сейчас имеют.
По словам тренера, немалую роль здесь сыграла возможность получить премиальные, которые клуб получает за выход в еврокубки.
"Некоторые клубы не хотели заканчивать сезон, и их можно понять. Ведь речь в том числе идет о непопадании в Лигу чемпионов, а это повлечет серьезный финансовый удар в и без того непростое время", – отметил Кириченко.
Он считает, что примерно 13 российских клубов из 16 не видели ничего плохого в досрочном завершении чемпионата. Такой сценарий выгоден, в частности, тем, что при нем не было бы команд, которые вылетели бы из высшей лиги.
"Уверен, где-то 13 клубов РПЛ из 16 изначально были не против завершения сезона. Все же при таком варианте развития событий никто не вылетал из Премьер-лиги, просто ее состав пополнили бы две команды из ФНЛ. А теперь из-за двух-трех коллективов чемпионат продолжится", – подчеркнул Кириченко.
Ранее стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Место проведения матчей будет дополнительно объявлено позднее. Формат возобновления первенства будет определяться эпидемиологической ситуацией в стране.
Чемпионат России по футболу будет возобновлен
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