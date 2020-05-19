Коронавирус обнаружили у футболистов московского "Динамо"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У трех футболистов московского "Динамо" выявили коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
По итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 отклонения от нормы обнаружили у пяти человек. Положительный анализ пришел Роману Евгеньеву.
У двоих игроков пограничные значения показателей теста. Их ожидает повторный анализ для окончательных выводов. Еще у двух человек выявили наличие в организме антител. Все четверо соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов.
По словам главного врача клуба Александра Ярдошвили, в соответствии с действующими правилами и рекомендациями в ближайшие несколько дней все игроки, тренеры и персонал пройдут повторное тестирование ПЦР.
В клубе также отметили, что на самоизоляции находятся также футболист Заурбек Плиев и тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов. У последнего коронавирус выявили еще до общего тестирования. Плиев же соблюдает режим, несмотря на то что тест дал отрицательный результат.
Планирование тренировок команды приостановлено как минимум до получения результатов повторного тестирования. Решение о возобновлении работы команды и планов подготовки к проведению заключительной части чемпионата РПЛ будет принято позднее, заключили в "Динамо".
За последние сутки в России выявили 9 263 новых случая COVID-19 в 83 регионах. 3 988 пациентов не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксирован 299 941 случай инфекции в 85 регионах – на 3,2 процента больше, чем днем ранее.
Скончались за сутки 115 человек, за весь период – 2 837. Выписан за сутки 5 921 человек, за все время – 76 130 пациентов. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончалось.
Роспотребнадзор сообщает, что в стране провели свыше 7,3 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Под медицинским наблюдением по России с начала года находилось более 1,5 миллиона человек, по состоянию на 18 мая под контролем остаются 267,6 тысячи человек.
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