Более 7,3 млн тестов на коронавирус провели в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России провели более 7,3 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За последние сутки было проведено 205 тысяч тестов на COVID-19.
Под медицинским наблюдением в целом по России с начала 2020 года находилось более 1,5 миллиона человек. По состоянию на 18 мая под контролем остаются 267,6 тысячи человек.
В России за последние сутки подтверждено 9 263 новых случая коронавирусной инфекции. Их зарегистрировали в 83 регионах. В Москве выявили 3 545 случаев. Всего в РФ зафиксирован 299 941 случай COVID-19.
Скончались за последние сутки 115 человек. Из них 71 – в Москве. За весь период скончались 2 837 человек.
За сутки выписан 5 921 человек, в том числе 2 583 в Москве и 253 в Московской области. За все время выписано 76 130 пациентов.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам будет необходимо соблюдать защитные меры от коронавируса и летом. В то же время она уточняла, что эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только в семи регионах.
Уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в четыре-пять раз
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