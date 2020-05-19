Еще 2 583 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 2 583, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31 496", – сказала заммэра.
В каждом конкретном случае, как напомнила Ракова, лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Академик РАН заявил, что в РФ в три-четыре раза меньше летальных исходов, чем в других странах, так как популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США.
По данным ВЦИОМ, заразиться коронавирусом опасаются 60% россиян, потерять работу или доход боятся вдвое меньше – 31% респондентов. 9% участников опроса ничего из этого не опасаются или затруднились ответить. По мнению 58% респондентов, коронавирус опаснее обычного сезонного гриппа. 26% пролагают, что не более и не менее опасен, чем сезонный грипп, 7% – что менее опасен, 9% – затруднились ответить.
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