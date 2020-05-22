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Москва 24

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Спорт

06:50

РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России

спорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов рассказал, что определены возможные сроки начала нового сезона.

По его словам, следующий розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) может стартовать 2 или 5 августа. При этом РФС рассчитывает, что основные ограничения на проведение тренировок будут сняты 1 июня.

В противном случае рестарт текущего чемпионата придется перенести с 21 на 28 июня, поскольку для подготовки к возобновлению первенства необходимо не менее 21 дня.

Митрофанов добавил, что РФС ожидает получить заключение Роспотребнадзора по регламенту проведения оставшихся туров на следующей неделе, сообщает RT.

Ранее РФС принял решение возобновить турнир, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В данный момент в чемпионате действует пауза до 31 мая.

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

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