На матчи РПЛ можно будет попасть только в масках и перчатках

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Футбольные болельщики смогут попасть на матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ) только в масках и перчатках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.

"К великому сожалению, пока приход зрителей на стадион будет ограничен. Но, я думаю, с пониманием отнесутся болельщики. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион, присутствие на стадионе – только в масках и перчатках. Нельзя будет использовать никакую еду, только воду", – сказал Матыцин.

Он подчеркнул, что показ футбола по телевизору "позволит миллионам болельщиков приобщиться к этому очень важному примеру возобновления спортивной деятельности". Министр добавил, что обеспечение безопасности спортсменов, тренеров и болельщиков является исключительно важной задачей.

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Чемпионаты по хоккею и баскетболу могут вернуться уже в августе – сентябре, подчеркивал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест – это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности. При этом первоначальная договоренность предусматривала пустые трибуны до конца сезона.

Российские футбольные турниры всех уровней были остановлены из-за пандемии коронавируса. Сезон уже официально решили завершить в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

