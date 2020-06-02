На матчи РПЛ можно будет попасть только в масках и перчатках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Футбольные болельщики смогут попасть на матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ) только в масках и перчатках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.
"К великому сожалению, пока приход зрителей на стадион будет ограничен. Но, я думаю, с пониманием отнесутся болельщики. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион, присутствие на стадионе – только в масках и перчатках. Нельзя будет использовать никакую еду, только воду", – сказал Матыцин.
Он подчеркнул, что показ футбола по телевизору "позволит миллионам болельщиков приобщиться к этому очень важному примеру возобновления спортивной деятельности". Министр добавил, что обеспечение безопасности спортсменов, тренеров и болельщиков является исключительно важной задачей.
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Чемпионаты по хоккею и баскетболу могут вернуться уже в августе – сентябре, подчеркивал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест – это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности. При этом первоначальная договоренность предусматривала пустые трибуны до конца сезона.
Российские футбольные турниры всех уровней были остановлены из-за пандемии коронавируса. Сезон уже официально решили завершить в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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