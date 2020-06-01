Семин назвал причину своего ухода из "Локомотива"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Юрий Семин назвал причину своего ухода с поста главного тренера футбольного клуба "Локомотив". Об этом он рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
Семин заявил, что для нынешних руководителей футбольного клуба – генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова – он "не был ручным тренером".
"Причина расставания руководителей "Локомотива" со мной заключается в том, что я для них не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им", – пояснил Семин.
Он также высказал мнение, что руководителям клуба стоило уйти в отставку вместе с ним. Так, свои должности в этом случае должны были оставить генеральный директор, председатели совета директоров и сам Семин.
"Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность", – сказал Семин.
Семин добавил, что еще причиной недопонимания между ним и новым руководством клуба стало то, что Кикнадзе и Мещеряков "исходят не из интересов футбола".
"Того же Василия (Кикнадзе – Прим. Ред.) я никогда не видел на футболе до того, как он попал в совет директоров "Локомотива". Да и после этого он появлялся на играх далеко не всегда", – заключил Семин.
14 мая стало известно, что "Локомотив" не станет продлевать контракт с тренером Семиным.
Юрий Семин покидает "Локомотив"
Позднее в пресс-службе клуба проинформировали, что с 1 июня команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он возглавлял футбольные клубы "Рад", "Войводина", "Партизан", "Олимпия" и "Фехервар".
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