Полузащитник "Локомотива" может пропустить остаток сезона

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Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму, из-за которой выбыл на длительный срок, сообщает RT.

24-летний футболист травмировал стопу на одной из первых тренировок команды. Возможно, что он пропустит около месяца и рискует не сыграть в оставшихся матчах чемпионата России.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в 12 матчах, отметившись двумя голами и одной голевой передачей.

Ранее стало известно, что четыре игрока московского "Локомотива" сдали положительный тест на коронавирус. Это Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Роман Тугарев и Тимур Сулейманов.

В команде пожелали игрокам скорейшего выздоровления.