Коронавирус выявлен у четырех футболистов "Локомотива"

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Четыре игрока московского "Локомотива" сдали положительный тест на коронавирус, сообщает "Газета.ру".
Речь идет о Дмитрии Баринове, Антоне Коченкове, Романе Тугареве и Тимуре Сулейманове. В команде пожелали игрокам скорейшего выздоровления.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразился нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.
После 22 туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место с 41 очком в активе. На данный момент сезон в РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 5,4 миллиона случаев заражения, более 349 тысяч человек скончалось.
В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.