У футболиста "Урала" Погребняка подтвердился коронавирус

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Тест на коронавирусную инфекцию нападающего екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Павла Погребняка дал положительный результат. Об этом заявили представители клуба на официальном сайте.

"Тесты остальных представителей клуба дали отрицательный результат. Отметим, что заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает", – уточнили в пресс-службе "Урала".

Спортсмен находится под наблюдением врачей, чувствует себя хорошо. В клубе пожелали скорейшего выздоровления Погребняку.

В России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровело 99 825 человек.

Ранее стало известно, что российские футбольные турниры всех уровней были остановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Сезон официально решили завершить в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) – на втором и третьем уровнях российской футбольной иерархии соответственно.

При этом главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Юран говорил, что возобновление сезона Российской Премьер-лиги несет в себе угрозу для здоровья футболистов.