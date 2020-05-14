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Спорт

17:03

ФК "Локомотив" назначил Марко Николича на пост главного тренера

спорт

Фото: ТАСС/EPA/SOTIRIS BARBAROUSIS

Футбольный клуб "Локомотив" назначил на пост главного тренера Марко Николича. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

"Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК "Локомотив", на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич", – говорится в сообщении.

Николич ранее возглавлял футбольные клубы "Рад", "Войводина", "Партизан", "Олимпия" и "Фехервар". Он приступит к своим обязанностям 1 июня.

До этого времени главным тренером клуба остается Юрий Семин, его контракт с клубом заканчивается 31 мая. Он руководил футбольным клубом с 2016 года, а до этого возглавлял клуб трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й год.

Под его руководством клуб трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России, трижды – Суперкубок.

"Спорт": ФК "Локомотив" обыграл немецкий "Байер" в матче Лиги чемпионов

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