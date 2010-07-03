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Спорт

26 ноября, 23:30

"Локомотив" уступил немецкому "Байеру" и остался без весенней части еврокубков

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

На стадионе "РЖД-Арена" закончилась встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой "Локомотив" уступил немецкому "Байеру". По результатам этого матча московский футбольный клуб потерял возможность участия в весенней стадии еврокубков. Об этом пишет Агентство "Москва".

Встреча завершилась со счетом 0:2. На 11-й минуте гол в свои ворота забил Рифат Жемалетдинов. На 54-й минуте футболист Свен Бендер ударом в дальний угол удвоил преимущество "Байера".

Известно, что на встрече присутствовали 25 тысяч 757 болельщиков.

В последнем туре группового этапа "железнодорожники" сыграют в Испании с местным клубом "Атлетико", а "Байер" дома примет "Ювентус". Встречи запланированы на 11 декабря.

Ранее москвичи узнали о возможности выбрать место для проведения ЧМ-2021 по пляжному футболу. Желающие могут отдать свой голос за одну из следующих площадок: спорткомплекс "Лужники", Красная площадь, Парк Победы на Поклонной горе, ВДНХ и Воробьевы горы.

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