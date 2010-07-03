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21:13

Москвичи выберут место для проведения ЧМ-2021 по пляжному футболу

город спорт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Выбрать места проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве в 2021 году, смогут пользователи системы электронных референдумов "Активный гражданин".

Изначально планировалось, что матчи турнира пройдут на территории спорткомплекса "Лужники". Однако сейчас в интересах болельщиков рассматривается еще несколько локаций.

Желающие могут отдать свой голос за одну из следующих площадок: спорткомплекс "Лужники", Красная площадь, Парк Победы на Поклонной горе, ВДНХ и Воробьевы горы.

Впервые чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 1995 году. Сборная России является двукратным чемпионом мира – в 2011 и в 2013 годах.

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