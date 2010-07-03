Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.

Турнир проведут в Москве. Таким образом, РФ впервые примет мировое первенство по пляжному футболу. На проведение чемпионата также претендовали Чили и Сальвадор.

"Исполком РФС одобрил заявку Москвы на проведение чемпионата мира 2021 года – статусного и самого престижного турнира по этой разновидности игры. Мы уверены в том, что у нас есть все шансы на победу, сейчас готовим для Международной федерации футбола заявочное досье", – цитирует ТАСС генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Впервые чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил ежегодно, а затем стал проводиться один раз в два года. В этом году чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу – в 2011 и в 2013 годах.

В 2018 году в России впервые прошел чемпионат мира по футболу. Он проходил в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. В столице матчи смотрели на стадионах "Лужники" и "Спартак". Победителем турнира стала сборная Франции, которая обыграла в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал прошедший в России чемпионат лучшим в истории. Инфантино поблагодарил всех, кто принимал участие в организации чемпионата.

Он также добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом". Подчеркивается, что заполняемость стадионов в среднем составила 98 процентов. Телеаудитория составила более трех миллиардов человек.