Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Турнир проведут в Москве. Таким образом, РФ впервые примет мировое первенство по пляжному футболу. На проведение чемпионата также претендовали Чили и Сальвадор.
"Исполком РФС одобрил заявку Москвы на проведение чемпионата мира 2021 года – статусного и самого престижного турнира по этой разновидности игры. Мы уверены в том, что у нас есть все шансы на победу, сейчас готовим для Международной федерации футбола заявочное досье", – цитирует ТАСС генерального секретаря РФС Александра Алаева.
Впервые чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил ежегодно, а затем стал проводиться один раз в два года. В этом году чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу – в 2011 и в 2013 годах.
В 2018 году в России впервые прошел чемпионат мира по футболу. Он проходил в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. В столице матчи смотрели на стадионах "Лужники" и "Спартак". Победителем турнира стала сборная Франции, которая обыграла в финале команду Хорватии со счетом 4:2.
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал прошедший в России чемпионат лучшим в истории. Инфантино поблагодарил всех, кто принимал участие в организации чемпионата.
Он также добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом". Подчеркивается, что заполняемость стадионов в среднем составила 98 процентов. Телеаудитория составила более трех миллиардов человек.
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