Президент FIFA назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

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Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино считает, что проходящий в России чемпионат является лучшим в истории.

"Это невероятный, изумительный чемпионат мира. Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории", – приводит РИА Новости заявление Инфантино.

Инфантино поблагодарил всех, кто принимал участие в организации чемпионата.

"Сердце, улыбка чемпионата мира – волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира", – резюмировал глава FIFA.

Он также добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом". Подчеркивается, что заполняемость стадионов в среднем составила 98 процентов. Телеаудитория составила более 3 миллиардов человек.

Джанни Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим за всю историю турнира



ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня. Уже сыграно 62 матча. В финале на стадионе "Лужники" 15 июля сойдутся сборные Хорватии и Франции. 14 июля сборные Англии и Бельгии сыграют в матче за третье место.

Ранее Инфантино поблагодарил Россию за отличную организацию главного спортивного события. По его словам, страна ответственно готовилась к мероприятию и сделала все, чтобы болельщики могли ощутить атмосферу праздника.

Также FIFA высоко оценила уровень безопасности в Москве во время чемпионата мира. В частности, отмечена система наблюдения.