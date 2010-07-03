Входы и выходы на станциях метро у "РЖД Арены" могут ограничить из-за футбола

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Входы и выходы на станциях метро у "РЖД Арены" могут ограничить вечером из-за футбольного матча, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Во вторник, 26 ноября, в 20:55 там в рамках группового этапа Лиги чемпионов сыграют "Локомотив" и леверкузенский "Байер". Зрителям рекомендовали добираться до стадиона через станции московского метро "Черкизовская" и МЦК "Локомотив".

Ситуативные ограничения возможны по требованию полиции. Пассажиров попросили быть внимательными и заранее покупать билеты на обратную поездку. Это позволит сократить время в пути после окончания матча.

По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к стадиону «Локомотив», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными. — Московское метро (@MetroOperativno) November 26, 2019



Ранее в столичном районе Солнцево временно ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. Кроме того, движение транспорта перекроют в районе улицы Матросской Тишины из-за съемок фильма.