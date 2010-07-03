Схема движения временно изменится в Солнцеве и Сокольниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном районе Солнцево временно ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. С 4 по 27 декабря, а также с 9 января по 15 марта и с 15 по 25 апреля нельзя будет проехать по одной полосе на улице Авиаторов около дома 30, сообщает пресс-служба ЦОДД.
А на участке Волынской улицы около дома 30 на улице Авиаторов ограничения по одной полосе введут с 4 по 27 декабря и с 9 января по 15 марта.
Кроме того, движение транспорта перекроют 1 декабря в районе улицы Матросской Тишины, дома 16. Периодические ограничения продолжительностью до пяти минут будут вводить с 07:00 до 14:00. Там будут проходить киносъемки.
Ранее сообщалось, что до 25 апреля 2020 года круглосуточные ограничения введут на нескольких участках в районе проспекта Мира – на улице Щепкина и в Больничном переулке.
По 25 апреля будут поэтапно перекрывать один ряд на улице Щепкина – от дома 64, строения 2, до пересечения с Самарской улицей. Число полос движения сохранится за счет ликвидации парковочного пространства.
На участке от дома 68 на улице Щепкина до перекрестка с Напрудным переулком закроют две полосы. Автомобили смогут двигаться только по одному ряду в каждую сторону. Там же временно запретят парковку.
По 20 декабря по очереди будут перекрывать несколько участков Боровского шоссе в районе одноименной станции метро и пересечения с Приречной улицей. Одновременно могут закрыть одну – две полосы.
А в период с 25 ноября по 20 декабря движение транспорта в районе дома 5 на Рязанском проспекте по шоссе Фрезер будет осуществляться по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.
До 25 декабря из-за прокладки инженерных сетей ввели ограничение движения транспорта по участку улицы Академика Пилюгина. Речь идет об участке от дома 10, строения 1, до дома 1. Ограничение распространяется на одну полосу.
С 9 января по 25 апреля закроют одну полосу в Больничном переулке – от улицы Щепкина до улицы Гиляровского. Количество полос движения останется тем же из-за ликвидации парковочного пространства.
С 20 января по 25 апреля станет недоступна одна полоса на улице Гиляровского в районе пересечения с Больничным переулком. В это же время на участке от дома 54 на улице Гиляровского до перекрестка с Больничным переулком движение будет осуществляться по одной полосе с организацией права приоритетного проезда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: