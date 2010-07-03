Схема движения временно изменится в Солнцеве и Сокольниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Солнцево временно ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. С 4 по 27 декабря, а также с 9 января по 15 марта и с 15 по 25 апреля нельзя будет проехать по одной полосе на улице Авиаторов около дома 30, сообщает пресс-служба ЦОДД.

А на участке Волынской улицы около дома 30 на улице Авиаторов ограничения по одной полосе введут с 4 по 27 декабря и с 9 января по 15 марта.



Кроме того, движение транспорта перекроют 1 декабря в районе улицы Матросской Тишины, дома 16. Периодические ограничения продолжительностью до пяти минут будут вводить с 07:00 до 14:00. Там будут проходить киносъемки.



Ранее сообщалось, что до 25 апреля 2020 года круглосуточные ограничения введут на нескольких участках в районе проспекта Мира – на улице Щепкина и в Больничном переулке.

По 25 апреля будут поэтапно перекрывать один ряд на улице Щепкина – от дома 64, строения 2, до пересечения с Самарской улицей. Число полос движения сохранится за счет ликвидации парковочного пространства.

На участке от дома 68 на улице Щепкина до перекрестка с Напрудным переулком закроют две полосы. Автомобили смогут двигаться только по одному ряду в каждую сторону. Там же временно запретят парковку.

По 20 декабря по очереди будут перекрывать несколько участков Боровского шоссе в районе одноименной станции метро и пересечения с Приречной улицей. Одновременно могут закрыть одну – две полосы.

А в период с 25 ноября по 20 декабря движение транспорта в районе дома 5 на Рязанском проспекте по шоссе Фрезер будет осуществляться по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

До 25 декабря из-за прокладки инженерных сетей ввели ограничение движения транспорта по участку улицы Академика Пилюгина. Речь идет об участке от дома 10, строения 1, до дома 1. Ограничение распространяется на одну полосу.

С 9 января по 25 апреля закроют одну полосу в Больничном переулке – от улицы Щепкина до улицы Гиляровского. Количество полос движения останется тем же из-за ликвидации парковочного пространства.

С 20 января по 25 апреля станет недоступна одна полоса на улице Гиляровского в районе пересечения с Больничным переулком. В это же время на участке от дома 54 на улице Гиляровского до перекрестка с Больничным переулком движение будет осуществляться по одной полосе с организацией права приоритетного проезда.