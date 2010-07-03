Движение на улице Академика Пилюгина ограничили по 25 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе Москвы ограничили движение транспорта по участку улицы Академика Пилюгина из-за прокладки инженерных сетей, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничение действует с 1:30 до 5:30 по 25 декабря на участке от дома 10, строения 1, до дома 1 и распространяется на одну полосу.

Ранее сообщалось, что на нескольких столичных улицах временно изменится схема движения из-за реставрации домов и проведения работ на инженерных сетях.

В частности, в связи с реставрацией зданий до 29 ноября будет ограничено движение по участку 2-й Брестской улицы от дома 19/18, строения 4, до дома 5.