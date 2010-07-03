Движение на Рублевском шоссе ограничили до конца ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на участке дублера Рублевского шоссе ограничили по 30 ноября.

Как сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса столицы, там будут проводиться работы по восстановлению инженерных коммуникаций.

Перекрытие круглосуточно ввели между домами 89 и 83, корпус 5. Ограничения коснутся одной полосы с сохранением движения за счет обустройства временных уширений.

Ранее сообщалось, что движение на улице 2-я Брестская перекрыли до 29 ноября из-за реставрации домов.