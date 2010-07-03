Движение на 2-й Брестской улице ограничено до конца ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на улице 2-я Брестская ограничено до 29 ноября из-за реставрации домов. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Изменения действуют с 4 ноября на участке от дома № 19/18, строения 4 до дома 5 (поэтапное занятие одной полосы с ликвидацией парковочного пространства. Ограничение действует круглосуточно.

Ранее стало известно, что в Москве согласовали реставрацию дома Долговых в центре города. При реставрации будут укреплены и усилены конструкции здания. Специалисты отреставрируют фундамент, проведут работы по гидроизоляции подвала, заменят балки перекрытий.

