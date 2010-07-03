Движение транспорта временно изменится на нескольких улицах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На нескольких столичных улицах временно изменится схема движения из-за реставрации домов и проведения работ на инженерных сетях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в связи с реставрацией зданий до 29 ноября будет ограничено движение по участку 2-й Брестской улицы от дома 19/18, строения 4 до дома 5.



До 23 ноября ограничено движение на дублере Рублевского шоссе от дома 89 до дома 83, корпуса 5 по Рублевскому шоссе.

А с 15 по 30 ноября нельзя будет проехать по дублеру Рублевского шоссе в районе дома 83, корпуса 5 на Рублевском шоссе из-за проведения работ на инженерных путях.



Автомобилистов призвали быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

Движение транспорта в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) Панфиловская ограничили с 31 октября по 30 ноября. Изменение схемы движения связано и реконструкцией газопровода на улице Народного Ополчения.