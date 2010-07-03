Движение транспорта ограничат из-за фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с 12 ноября по 31 января будет ограничено движение транспорта в Сытинском переулке в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", передает информационный центр транспортного комплекса города.

Как отмечается, движение транспорта будет круглосуточно ограничено на участке Сытинского переулка – от улицы Большой Бронной до Тверского бульвара.

В информационном центре транспортного комплекса Москвы уточнили, что движение ограничат по одной полосе с ликвидацией парковочного пространства и организацией одностороннего движения в сторону Тверского бульвара.

Ранее сообщалось, что схема движения на выезде с улицы 50-летия Октября на Боровское шоссе изменилась. Там открылись две полосы от дома 2. С дублера Боровского шоссе налево также можно ехать с двух полос.

До 1 августа ввели ограничения на нескольких улицах у метро "Коммунарка". Дублер дороги Солнцево – Бутово – Видное полностью перекрыт на пересечении с Проектируемым проездом, в районе дома 7051. Проехать можно по обособленной полосе на основном ходу трассы. Недоступен участок дороги по направлению к станции "Коммунарка".

