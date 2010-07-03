Участок Волоколамского шоссе перекрыли до конца 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Волоколамского шоссе от дома 91 до дома 97 по направлению в область перекроют до 30 декабря 2020 года.

"Большая реконструкция до конца 2020 года. Изучите перекрытия заранее, если ваш путь лежит через этот район", – говорится в Twitter-аккаунте "Московского транспорта".

Уточняется, что движение будет обеспечиваться по трем полосам за счет перепуска транспорта на встречное направление. Кроме того, этот же участок будет перекрыт и по направлению в центр.



Ранее сообщалось, что схема движения на выезде с улицы 50-летия Октября на Боровское шоссе изменилась. Там открылись две полосы от дома 2. С дублера Боровского шоссе налево также можно ехать с двух полос.

До 1 августа ввели ограничения на нескольких улицах у метро "Коммунарка". Дублер дороги Солнцево – Бутово – Видное полностью перекрыт на пересечении с Проектируемым проездом, в районе дома 7051. Проехать можно по обособленной полосе на основном ходу трассы. Недоступен участок дороги по направлению к станции "Коммунарка".

