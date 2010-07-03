В четырех округах Москвы изменится схема движения транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четырех столичных округах будет изменена работа общественного транспорта. Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Изменения коснутся жителей Северо-Восточного и Восточного административных округов.

В районе Соколиная Гора из-за ремонта трамвайных путей автобусы №02 при движении к проспекту Буденного будут заезжать на трамвайное кольцо у метро "Семеновская". С 2 по 4 ноября трамваи не будут ходить по проспекту Буденного, между 16-й Парковой улицей и станцией метро "Семеновская".

Отмечается, что трамвай №12 пройдет от станции МЦК Угрешская до проезда Энтузиастов. Трамвай №36 будет ходить от станции метро "Новогиреево" через станцию метро "Шоссе Энтузиастов" до "Авиамоторной". Трамвай №46 пройдет от Новоконной площади через станцию метро "Авиамоторная", проспект Буденного и станцию "Семеновская" до "Партизанской". Трамвай №34 работать не будет.

Работа общественного транспорта поменяется на севере и на северо-западе Москвы.

С 2 ноября остановка "Метро "Щукинская" для автобусов №028 на улице Маршала будет работать для высадки и посадки пассажиров. Для зрителей ледовых представлений запустят бесплатный маршрут. С 6 по 8 ноября временный транспорт будет работать с 17:00 до 23:30, а с 9 по 10 ноября – с 11:00 до 23:30.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов "м5" и № 158 будут изменены 5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением праздничного марша. Автобусы "м5" будут следовать по маршруту – от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобус № 158 – от 3-го Павелецкого проезда.

Напомним, в эти выходные страна будет отмечать День народного единства. С 2 по 4 ноября по случаю праздника пройдет масштабный фестиваль с ярмарками, мастер-классами, концертами. Ожидается более 150 выступлений творческих коллективов на разных площадках фестиваля.

За ситуацией в городе будут следить подразделения МЧС, они переведены на усиленный режим готовности. Специалисты возьмут под наблюдение объекты жизнеобеспечения, места проведения праздников и жилой сектор.

