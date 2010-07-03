В четырех округах Москвы изменится схема движения транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В четырех столичных округах будет изменена работа общественного транспорта. Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Изменения коснутся жителей Северо-Восточного и Восточного административных округов.
В районе Соколиная Гора из-за ремонта трамвайных путей автобусы №02 при движении к проспекту Буденного будут заезжать на трамвайное кольцо у метро "Семеновская". С 2 по 4 ноября трамваи не будут ходить по проспекту Буденного, между 16-й Парковой улицей и станцией метро "Семеновская".
Отмечается, что трамвай №12 пройдет от станции МЦК Угрешская до проезда Энтузиастов. Трамвай №36 будет ходить от станции метро "Новогиреево" через станцию метро "Шоссе Энтузиастов" до "Авиамоторной". Трамвай №46 пройдет от Новоконной площади через станцию метро "Авиамоторная", проспект Буденного и станцию "Семеновская" до "Партизанской". Трамвай №34 работать не будет.
Работа общественного транспорта поменяется на севере и на северо-западе Москвы.
С 2 ноября остановка "Метро "Щукинская" для автобусов №028 на улице Маршала будет работать для высадки и посадки пассажиров. Для зрителей ледовых представлений запустят бесплатный маршрут. С 6 по 8 ноября временный транспорт будет работать с 17:00 до 23:30, а с 9 по 10 ноября – с 11:00 до 23:30.
Ранее сообщалось, что маршруты автобусов "м5" и № 158 будут изменены 5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением праздничного марша. Автобусы "м5" будут следовать по маршруту – от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобус № 158 – от 3-го Павелецкого проезда.
Напомним, в эти выходные страна будет отмечать День народного единства. С 2 по 4 ноября по случаю праздника пройдет масштабный фестиваль с ярмарками, мастер-классами, концертами. Ожидается более 150 выступлений творческих коллективов на разных площадках фестиваля.
За ситуацией в городе будут следить подразделения МЧС, они переведены на усиленный режим готовности. Специалисты возьмут под наблюдение объекты жизнеобеспечения, места проведения праздников и жилой сектор.
В День народного единства в Москве перекроют несколько улиц
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: