Маршруты автобусов изменятся 5 и 7 ноября из-за праздничного марша

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Маршруты автобусов "м5" и № 158 будут изменены 5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением праздничного марша. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Так, 5 и 7 ноября с 06:00 автобусы "м5" будут следовать по маршруту – от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобус № 158 – от 3-го Павелецкого проезда.

В эти выходные страна будет отмечать День народного единства. С 2 по 4 ноября по случаю праздника пройдет масштабный фестиваль с ярмарками, мастер-классами, концертами. Ожидается более 150 выступлений творческих коллективов на разных площадках фестиваля.

За ситуацией в городе будут следить подразделения МЧС РФ, они переведены на усиленный режим готовности. Специалисты возьмут под наблюдение объекты жизнеобеспечения, места проведения праздников и жилой сектор.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.

