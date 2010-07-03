МЧС России переведено в режим повышенной готовности на праздничные дни

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Подразделения МЧС РФ переведены в режим повышенной готовности на праздничные дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности в связи с праздничными днями со 2 по 4 ноября", – сказал представитель министерства.

Отмечается, что сотрудники МЧС возьмут под наблюдение объекты жизнеобеспечения, места проведения праздников и жилой сектор. Вместе с тем уже была проведена проверка резервного оборудования на случай ЧП, добавили в пресс-службе.

В эти выходные страна будет отмечать День народного единства. С 2 по 4 ноября по случаю праздника пройдет масштабный фестиваль с ярмарками, мастер-классами, концертами. Ожидается более 150 выступлений творческих коллективов на разных площадках фестиваля.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.

