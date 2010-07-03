Более 150 выступлений пройдут на фестивале "День народного единства"

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева
Более 150 выступлений творческих коллективов ожидается на фестивале "День народного единства", который пройдет в столице с 2 по 4 ноября. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий
"Московские сезоны".
В нынешнем году фестиваль пройдет на девяти фестивальных площадках и на 21 площадке в московских парках. Для жителей города организуют интерактивные постановки, спектакли, концерты, выступления московских вокальных и хореографических студий.
В рамках фестиваля Московский историко-этнографический театр представит спектакль "Тверская история", который расскажет о быте, праздниках и воинских подвигах терских казаков. Театр "Процесс" покажет зрителям спектакль "Сказки народов европейской части России" и "Сказки народов азиатской части России".
На Манежной площади 2 ноября начнется премьерный показ иммерсивного спектакля режиссера Сергея Котюха. Артисты в народных костюмах представят национальные песни восьми российских федеральных округов, а также предложат зрителям поиграть в игры, популярные в каждом регионе.
В субботу, 2 ноября, на площади Революции будут выступать участники команды КВН "Будем дружить семьями". С 13:00 до 19:00 для гостей площадки пройдет концертная программа. В 19:00 свои песни для горожан исполнит Родион Газманов. На сцене на Ореховом бульваре в 15:00 состоится спектакль "Сказки солдата Федора". Спектакли покажут и на бульваре Дмитрия Донского с 16:00 по 18:00.
На Матвеевской улице в 16:00 выступит ансамбль казачьей песни. Музыкальные коллективы будут выступать на этой площадке до 19:00. На Профсоюзной улице в 18:00 выступит певица SHENA?.
Во второй день фестиваля на Профсоюзной улице пройдет выступление молодого театра "Оранжевое небо". С 16:00 до 20:00 гостей этой площадки ждет концерт с участием групп Russian Acappella Band и DaVinci.
На бульваре Дмитрия Донского с 16:00 и до 18:00 зрители смогут посмотреть три спектакля. На этой же площадке в 15:00 и 17:00 можно будет поучаствовать в мастер-классе по росписи глиняных изделий, которая используется в Хабаровском крае. На Ореховом бульваре и улице Перерва с 13:00 до 18:45 для москвичей пройдут прикладные занятия в Столярных мастерских.
В заключительный день фестиваля на Площади Революции в 15:00 начнется спектакль Московского историко-этнографического театра. Продолжат вечер выступления музыкальных коллективов. Праздничный концерт продлится до 20:00. На Ореховом бульваре артисты детской студии мюзикла "Аллегро" представят вокально-танцевальную программу. Начало запланировано на 16:00.
На бульваре Дмитрия Донского в 17:00 пройдет показ спектакля "Муха-Цокотуха", а в 18:00 – интерактивная музыкальная постановка. Также 4 ноября к программе фестиваля присоединятся городские парки.
Ранее сообщилось, что с 3 по 4 ноября в рамках "Ночи искусств" в Москве состоится более 250 спектаклей, выступлений и перформансов. В акции участвуют музеи и галереи, а также аэропорты и вокзалы. Например, в Шереметьево артисты будут читать Пушкина в сопровождении симфонического оркестра. Подробное расписание смотрите на сайте акции "Ночь искусств".
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